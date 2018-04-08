Özel çocukların hayatlarına sporla dokunuş - MERSİN
- Öğrencilerden detaylar - Öğrencilerin spor yapması - Sinem Tahtacı ile röportaj - Öğrencilerin çalışması - Yürüyüş yapması - Eğitmen Nihan Aydos ile röportajÖzel çocukların hayatlarına sporla dokunuş - Mersin 'de özel bir eğitim kurumunda burslu okuyan yaklaşık 100 engelli çocuğu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile ortak yürütülen çalışmayla sporla tanıştıran 2 eğitmen, çocukların gelişimine ve kendi kategorilerinde büyük başarılar elde etmelerine öncülük ediyor - Eğitmen Sinem Tahtacı: "Öğrencilerimizden birisi ilk geldiğinde konuşamıyordu, hiçbir bilgisi yoktu. Şimdi masa tenisinde şampiyonalarında derece elde eder oldu" - Eğitmen Nihan Aydos: "Özel çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istedik. Spor anlamında da bir şeyler katmaya çalıştık"MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin 'de özel bir eğitim kurumunda burslu okuyan 100'e yakın engelli çocuğa rehberlik yaparak çeşitli spor branşlarıyla hayata tutunmalarını sağlayan eğitmenler Sinem Tahtacı ve Nihan Aydos, çocukların bu branşlarda büyük başarılar elde etmelerine de öncülük ediyor.Kentte özel bir eğitim kurumunda beden eğitimi öğretmenliği ve yaşam koçluğu yapan 23 yaşındaki Sinem Tahtacı ve 31 yaşındaki Nihan Aydos burada burslu olarak eğitim gören 100'e yakın engelli çocukla ilgilenip, onlara yemekten tuvalet eğitimine kadar birçok alanda katkı sağlıyor.İçlerine kapanık, konuşma bilmeyen ve sosyal hayattan uzak olan çocukları atletizm, masa tenisi, bocce, cimnastik ve yüzme gibi spor dallarıyla tanıştırarak hayata tutunmalarını sağlayan eğitmenler, çocukların çeşitli şampiyonalarda branşlarında başarı sağlamalarına öncülük ediyor.Özel eğitim alan çocuklardan Mehmet Özkartal son 3 yıldır yüzmede Türkiye şampiyonluğu, İlayda Kaplan cimnastikte Türkiye şampiyonluğu, Furkan Aşkın ve Ceren Yalçın masa tenisinde Türkiye ikincisi ve Başak Adak da yüzmede Türkiye ikincisi olmayı başardı.Diğer çocuklar da kendi kategorilerinde çeşitli dereceler elde etti. - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile ortak çalışmaSinem Tahtacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır özel çocuklarla ilgilendiklerini, onların hayatlarına bir şeyler katmak için çalıştıklarını söyledi.
Çocuklara yemek ve tuvalet eğitimine kadar birçok alanda eğitimler verdiklerini anlatan Tahtacı, "Davranış, öz bakım gibi kişisel alanların yanı sıra sporla da çocukların hayatlarına dokunuyoruz. Mesela öğrencilerimizden birisi ilk geldiğinde konuşamıyordu, hiçbir bilgisi yoktu. Şimdi masa tenisinde şampiyonalarında derece elde eder oldu. 8 aydır konuşmayı öğrendi." dedi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile ortak çalıştıklarını vurgulayan Tahtacı, şöyle devam etti:"Çocuklarımızı sporla eğitiyoruz. Gülle, atletizm, masa tenisi, bocce gibi 12 branşta spor dalıyla ilgilenmelerini sağlıyoruz. Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın Türkiye ve dünya dereceleri var. Genel olarak 100'e yakın sporcumuz var. Yüzmede Türkiye ve dünya şampiyonluklarımız var. Atletizm, masa tenisi, bowling ve bocceden Türkiye derecelerimiz var. Özel çocuklarımızın hayatlarına sporla dokunuyoruz."Tahtacı, ailelerin de çocuklarının gelişiminden çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.Eğitmen Nihan Aydos da 12 yıldır özel çocukların dört duvar arasında kapalı kalmaması için uğraş verdiğini belirterek, "Özel çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istedik. Spor anlamında da bir şeyler katmaya çalıştık. Hiç ailelerinden ayrılmayan çocukları 1 - 2 günlüğüne şampiyonalara götürdük. Önemli dereceler elde etmelerini sağladık." dedi.