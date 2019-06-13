Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özel Çocuklar Yaz Şenliklerinde eğlendi

Özel Çocuklar Yaz Şenliklerinde eğlendi

Stadyum da yapılan bahar şenliği.

Şehit Yakınları Gazi Yakınları Bahar Şenliği Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Vali Hasan Şıldak' ın konuşması.
-Çocukların yüzlerinin boyanması.
-Bayrak kapma yarışı.
-Söylenen Türkülerle oynamaları.
-Detaylar

( BURDUR ) BURDUR

Burdur' da Sosyal ve Kültürel Bütünleşme projesi kapsamında yapılan Şenliklere ilgi büyük oldu . Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi” kapsamında özel çocuklar, engelli ve yaşlı vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları için düzenlenen “Yaz Şenliği” coşkusu Gazi Atatürk Stadyumunda yapıldı. Bütün çalışmaların ancak samimiyetle çalışılması durumunda hedefe ulaşılabileceğini söyleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak “ İşte hedeflediğimiz projelere hep birlikte ulaşıyoruz. Bu proje çalışmasında katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Vali Şıldak, özel engellerinden dolayı mutluluğu yaşayamayan çocukların, huzur evinde kalan yaşlılar ve her zaman baş tacı olan Şehit yakınlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bucak Rehabilitasyon Merkezi mehter takımı marşlarıyla katılımcıları coştururken program, yerel Sanatçı Arzu Gök’ ün söylediği türkülerle devam eden etti. Şenlikte ayrıca engelli öğrenciler bayrak kapma yarışı yaptı. Gazi Atatürk Stadyumunda düzenlenen şenliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Orhan Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, şehit yakınları, Rehabilitasyon Merkezlerinde öğrenim gören çocuklar ve yakınları katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı