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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Özel çocuklar itfaiyeci oldu

Özel çocuklar itfaiyeci oldu

Çocuklara hediye verilmesi

Irak İtfaiyeciler 

-İtfaiyeci kıyafeti çekilmesi
-Röportaj

( SİVAS -HD)- Down sendromlu çocuklar itfaiyeci oldu SİVAS

- Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Down sendromlu çocukları unutmadı. İtfaiye erleri Down Sendromu Günü dolayısı ile Şefik Güngör Özel Eğitim ve Uygulama Merkezini ziyaret etti. İtfaiye erleri, özel eğitim gören down sendromlu çocuklara itfaiyeci kıyafetleri giydirip çeşitli hediyeler verdi. Okul Müdürü Hikmet Bektaş, "Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmayan itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Çocukların farklı bir gün geçirmelerini sağlamaları ve onları bugünde yalnız bırakmamaları ayrı bir mutluluk." ifadesini kullandı. Programa katılan İtfaiye Amiri Hamdi Kuzucu ve Faruk Çetin de down sendromlu çocuklarla böyle bir etkinlik yapmalarının çocuklardan ziyade kendilerine de büyük sevinç yaşattığını belirterek hem çocuklara hem de okul yönetimine teşekkür ettiler.
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