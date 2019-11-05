Özel bir hastanede yangın çıktı (2) - SİİRT

- Yangından detaylar - Hastaların tahliyesinden detaylar Siirt 'te özel bir hastanede yangın çıktı - Hastalar binadan tahliye ediliyorSİİRT (AA) - Siirt 'te özel bir hastanede yangın çıktı.Merkez Bahçelievler Mahallesi, Güres Caddesi'ndeki özel bir hastanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Hastalar binadan tahliye ediliyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım