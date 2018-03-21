Özbekistan'da nevruz coşkusu - TAŞKENT

- Nevruz kutlamalarıÖzbekistan'da nevruz coşkusuTAŞKENT (AA) - Özbekistan'da baharın habercisi olarak kabul edilen nevruz coşkuyla kutlanıyor.Resmi tatil olan Nevruz Bayramı dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin en görkemlisi başkent Taşkent 'te oldu.Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Başbakan Abdulla Aripov'un da hazır bulunduğu etkinliklere devlet erkanı, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanında kurulan bayram sofrasına katılan Mirziyoyev, bir süre bayram konserini izledikten sonra davetlilerle selamlaşarak sohbet etti.Etkinlikler kapsamında halk oyunları, geleneksel müzik ve dans gösterileri yapılırken, nevruza özgü halim, kök samsa, Özbek pilavı gibi yemekler ve sümelek tatlısı ikram edildi.Öte yandan nevruz dolayısıyla ülkede ilk defa 5 günlük resmi tatil ilan edildi.Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı kapsamında, ülke genelindeki il ve ilçe merkezlerindeki büyük meydanlarda konser, halk oyunları ve güreş turnuvaları gibi etkinlikler düzenleniyor.