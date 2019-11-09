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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti

- Özbekistan, Çin'in Hava Savunma Sistemlerini Test Etti

Tatbikattan detaylar

( TAŞKENT ) - Özbekistan, Çin'in hava savunma sistemlerini test etti TAŞKENT

İnsansız Hava Aracı Savunma Sistemi Askeri Eğitim Tatbikat 2008 Yılı 


- Özbekistan, Çin’in ürettiği FD-200 hava savunma sistemlerini test ederek havadaki insansız hava aracını imha etti. Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz ay Çin’den getirilen FD-2000 hava savunma sistemlerin testlerinin ülkenin Nevai bölgesinde bulunan Kulkuduk askeri eğitim sahasında gerçekleştirildiği belirtildi. "Açık Gökyüzü" adı verilen eğitim tatbikatında Çin’in uzun menzilli hava savunma sistemi FD-2000 denendi. Tatbikatta insansız hava araçları uçurulurken bu sistemler ile İHA’lar hedef alındı. Gerçekleşen denemelerde İHA’lar imha edildi. Özbekistan geçtiğimiz ay yine aynı sistemlerle tatbikat yaptığını duyururken ikinci tatbikata dair görüntüler paylaştı. Savunma endüstrisine büyük yatırımlar yapan Çin’in FD-2000 yeni nesil hava savunma sistemlerinin ilk denemeleri 2008 yılında yapılırdı. Teknoloji transferi, Rus Almaz-Antey firması üzerinden yapılan füzelerin etkin menzilleri 7 ila 125 kilometre arasında değişiyor.
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