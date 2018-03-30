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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Öz kızı ve 2 arkadaşına kurşun yağdırdı

Öz kızı ve 2 arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay yerinden görüntüler

Genç Kız Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Polislerin çalışması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bir şahıs, kızı ve parkta buluştuğu 2 erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. 3 kişinin yaralandığı olayda kaçan baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Çöşnük Parkında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, E. K. (63), kızı P. K.(26) ve yanında bulunan Ş.F. (36) ile M.N. (31) isimli erkek şahısları silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Göğsünden aldığı kurşun yarası ile ağır yaralanan genç kız, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, diğer yaralılar Ş.F. ve M.N. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, kaçan baba kısa süre sonra polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovana rastlanılırken, tedavi altına alınan P.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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