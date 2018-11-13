-- Okuldan görüntü

-- Arkadaşları ile röportaj

-- Okul Müdürü Aziz Özkan ile röportaj

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( TRABZON ) Oyundan sonra intihar ettiği iddia edilen genç ‘Mavi Balina’ oyunu için "Bu oyunu oynayanın aklı yok" demiş- Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde ‘Mavi Balina’ oyununu oynadıktan sonra silahla intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi Ahmet G.'nin Mavi Balina oyun için "Bu oyunu oynayanın aklı yok" dediği ortaya çıktı TRABZON



- Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde ‘Mavi Balina’ oyununu oynadıktan sonra intihar ettiği iddia edilen lise öğrencisi Ahmet G.'nin Mavi Balina oyun için "Bu oyunu oynayanın aklı yok" dediği ortaya çıktı. Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde lise öğrencisi Ahmet G. (16) genç okul çıkışı geldiği evinde kimsenin bulunmadığı bir sırada silahla kendini vurarak intihar etti. Hasan Cansız Kom Çok Programlı Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet’in cenazesini eve gelen babası bulurken, lise öğrencisi geride "Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktı. Ahmet’in ölümünden önce ‘Mavi Balina’ oyununu oynadığı ve bu oyunun sonunda intihar ettiği iddia edilirken, polis ekipleri Ahmet’in bilgisayarı alarak inceleme başlattı. “Ahmet, ‘Mavi Balina’ oyununa tepki gösteriyordu” Ahmet G.’nin Hasan Cansız Kom Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarından Sefa Çakır, Ahmet’in çok sakin ve durgun bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek “Ahmet içine kapanıktı duygularını fazla belli edemiyordu. Mavi balina oyununu oynayacağını sanmıyorum. Çünkü geçen sene konusu açılmıştı. Onu oynayanın aklı yoktur diyordu” derken, Ahmet’i 2 senedir tanıdığını dile getiren Mehmet Dereli ise “Son günlerde halsizliği vardı. Sanki bir derdi varmış gibiydi. Bilgisayar oyunları ile işi olmazdı. Üzüldük, bizi üzdü” diye konuştu.

Okul Müdürü Özkan: “Ahmet’te farklı bir davranış görmedik” Hasan Cansız Kom Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Özkan ise Ahmet’in ‘Mavi Balina’ oyunu oynadığına dair bir izlenim yansıtmadığını vurgulayarak, “Ahmet’in ailesi ile sürekli diyalog içerisindeydik. Bize zorluk çıkarmayan, dediklerimizi yapan bir öğrencimizdi. İsyankar bir öğrenci değildi. Biz haberi duyduğumuzda şok olduk. Mavi balina oyunu oynayanlarda bazı davranışlar oluyormuş. Biz Ahmet’te farklı bir davranış görmedik. Böyle bir izlenim ne bize ne de arkadaşlarına yansıtmadı. Bu olaydan sonra arkadaşlarına sorduk. Son günlerde Ahmet’te durgunluk olduğunu söylediler. Pazar günü bile kursa geliyordu. İçine kapanıktı kendini arkadaşlarına bile açmadı” dedi.

“Arkadaşları ile birlikte telefonda karşılıklı strateji oyunları oynadığını öğrendik" Mavi balina oyunu ile ilgili bir şüphenin olduğunu kaydeden Özkan, “Bundan sonra ki hedefimiz yeni Ahmet’ler bu tür akıbetlere uğramasın. Eğer öyle bir tezgah varsa öğrencilerimiz ona düşmesin diye uğraşacağız. Ahmet’in evinde bilgisayarı vardı. Babası dün akşam bilgisayarı emniyete teslim etti. Arkadaşları ile birlikte telefonda karşılıklı strateji oyunları oynadığını öğrendik. Arkadaşları bu oyunun tehlike boyutunda bir oyun olmadığını söylediler. Ahmet’in mavi balina oyununu oynadığına dair arkadaşlarından bir izlenim göremedik” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ahmet'in Akköse köyündeki evi taziye ziyaretleri ile dolup taşarken, ailesinin büyük üzüntü yaşadığı kaydedildi.

