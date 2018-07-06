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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırı ortaya çıktı

Oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırı ortaya çıktı

Silahlı tarama anı

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Dizi Oyuncusu Kaçış Saldırı 

-Vatandaşların kaçışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy'de dün gece Ünlü Oyuncu Oral Özer ve 1 kişinin yaralandığı bar saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahıs elinde silahla barı tarıyor. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bara önceki gece silahlı saldırı düzenlenmişti. Olay sırasında barda bulunan ünlü oyuncu Oral Özer 'da aralarında bulunduğu iki kişi yaralanmıştı. Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusunun da çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldüğü iddia edilmişti. Bara düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın elinde silahla barı taradığı görülüyor. Öte yandan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz." ifadelerini kullanmıştı. (HK-
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