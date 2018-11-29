Oyuncu İsrafil Köse’nin ölümü davasında üçüncü kez rapor istendi



- Kadıköy’de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförünün yargılandığı davada adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, taksi şoförünün asli kusurlu, Köse’nin alt düzey tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden rapor istedi. Kadıköy’de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförü Bekir Serkut Özhan’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İsrafil Köse’nin ailesinin avukatı Asım Çeker ile sanık avukatı katılırken, sanık gelmedi. Mahkeme hakimi, adli tıp kurumundan istenen raporun dosyaya geldiğini tutanağa geçirdi. Raporda, sanık Bekir Serkut Özhan’ın otomobiliyle park halindeyken sol gerisinden gelen maktulün idaresindeki motosikletin hız ve mesafesini dikkate almadığı, motosikletin geçişini tamamlamasını beklemeden dikkatsiz , kontrolsüz bir şekilde otomobilinin sürücü kapısını açarak kazaya neden olduğu vurgulanarak, asli ve ağırlıklı derecede kusurlu olduğu belirtildi. Raporda sanık asli, Köse tali kusurlu bulundu Maktul İsrafil Köse’nin motosikletinin seyir hızını yol ve mahal şartlarına göre ayarlamadığı, dikkatsiz ve kontrolsüz seyrettiği gerekçesiyle kazanın oluşumunda alt düzey tali derecede kusurlu olduğunu kaydedildi. Duruşmada söz alan müşteki avukatı rapora ilişkin yazılı beyanda bulunduklarını söyleyerek, “Raporu kabul ediyoruz. Olay park halindeki aracın kapısını açmasından meydana gelmiştir ve sanık tam kusurludur. Şikayetimiz devam ediyor” dedi.

Sanık avukatı, “Kusur ölen maktulden kaynaklıdır” diyerek yeniden rapor aldırılmasını istedi. “Alkolün kusurla ilgisi yoktur” Bunun üzerine müşteki avukatı, “Alkolün kusurla bir ilgisi yoktur. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. Yasal düzenlemede de alkol ve miktarı kusur durumunu etkileyen bir sebep değildir” dedi.

Sanık avukatı da, “Alkol maktulün hareketlerini kısıtladığı için kusura sebep olmuştur. Bunun nazara alınmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Çelişkinin giderilmesi için 3. Kez rapor alınacak Mahkeme, bilirkişi ile adli tıp kurumu raporları arasında çelişki çıktığından İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)’den seçilecek 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden kusurlu hareketlerin tespitine yönelik yeniden rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Öte yandan, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda ise sanık ve maktulün asli derecede kusurlu olduğu kaydedilmişti. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy’de 21 Ağustos tarihinde İsrafil Köse'nin motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahı üzerinde park halindeki sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı anlatılmıştı. Kazada İsrafil Köse'nin hayatını kaybettiği aktarılırken, trafik kazası tutanağına göre Köse’nin 2.17 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. (HK-

