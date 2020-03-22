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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Oyuncu Bensu Soral’dan korana dansı

Oyuncu Bensu Soral’dan korana dansı

Dans etmeleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya İkiz Kardeş 


- Oyuncu Bensu Soral ikiz kardeşi Bedirhan Soral’la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral’ın paylaşımı büyük ilgi gördü. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye’de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında her kes virüsten korunmak için evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncularda yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor. Bensu Soral’da ikiz kardeşi Bedirhan Soral’la yaptıkları korona selamlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral’ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
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