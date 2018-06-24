Oy kullanmaya güvercin ve papağanla geldiler - AMASYA
- Vatandaşların oy kullandıkları okula gelmesi - Vatandaşların oylarını kullanması - Halil Kuru'nun açıklamasıTürkiye sandık başında - Amasya 'nın Taşova ilçesinde bir seçmen oy kullanmaya güverciniyle, bir başka seçmen de papağanla gittiTOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 14 seçmeni bulunan mahallede Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, bir saatte tamamlandı. - Oy kullanmaya güvercin ve papağanla geldiler Amasya 'nın Taşova ilçesinde bir seçmen oy kullanmaya güverciniyle, bir başka seçmen de papağanla gitti.Yemişen Mahallesi'nde Halil Kuru, Atatürk Ortaokulu'ndaki 1014 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmaya "Pamuk" adını verdiği bir gözü olmayan, diğer gözünde de görme kaybı bulunan güvercini ile gelen Kuru, güvercinini oy sandığının üzerine koyduktan sonra oyunu attı.Kuru, AA muhabirine,Türkiye'de bugün demokrasi şöleni yaşandığını dile getirerek, "Bugün demokrasi için güzel bir şölen içinde oyumuzu Pamuk isimli güvercinimle kullanmaya geldim. Pamuk'a benden başka bakacak kimse olmadığı için birlikte geldik." dedi. Mualla Arslan da oy kullanmaya kafesteki papağanı Sultan ile gitti. Arslan, Atatürk Ortaokulu 1016 nolu sandıkta oyunu kullandı.Eşinin hastanede yattığını belirten Arslan, "Eşim Samsun'da hastanede yatmakta ama ben vatanım, milletim, bayrağım için oyumu kullanmaya geldim. Evimizde beslediğimiz papağanımıza bakacak kimse olmadığı için oy kullanmaya birlikte geldik.Yapılan bu seçimler vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.