Oy kullanmaya evcil hayvanlarıyla gittiler - BİLECİK/TEKİRDAĞ
- Oy kullanmaya gelen çiftten detaylar - Köpekle vatandaşların ilgilenmesi - Oy kullanmaya gelen Selamoğlu çiftinin açıklaması - Güvercini ile gelen Hasan Yıldız - İşlemlerini yapıp oy kullanması - Hasan Yıldız ile röportaj Köpekleriyle oy kullanmaya geldilerBİLECİK (AA) - Bilecik 'te yaşayan Aysel ve Erdoğan Selamoğlu çifti, oy kullanmaya köpekleriyle geldi.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için sabahın erken saatlerinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokuluna gelen Selamoğlu çiftinin köpeği ilgi odağı oldu.Oy kullanmaya gelen vatandaşların sevdiği köpek, sahipleriyle okula girdi. Sandığın bulunduğu odaya alınmayan köpeğe görevliler bakarken, Erdoğan ve Aysel Selamoğlu çifti bu sırada oylarını kullandı.Okul çıkışında AA muhabirine konuşan Erdoğan Selamoğlu, "Paş" ismini taşıyan köpeği çocukları gibi sevdiklerini belirterek, "Evde beraber yaşıyoruz, bırakamadık. İngiltere'den 7 sene önce getirdik. İsmi Paş. Eğitimli bir köpek. Kırımızı ışıkta durur, yeşil ışıkta geçer. Sahiplerine sadık, her türlü komutları yerine getirir. " ifadelerini kullandı.Oy kullanmaya güvercini "Fıstık" ile gittiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı hayvansever, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oy kullanmaya giderken yanında "Fıstık" adını verdiği güvercinini de götürdü.Oy kullanmak için Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne güverciniyle gelen hayvansever Hasan Yıldız, vatandaşların ilgi odağı oldu. Hayvansever Yıldız, "1079" numaralı sandıkta oyunu kullandı.Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır güvercin beslediğini, "Trakya Makaracısı" cinsi "Fıstık" ismini verdiği güvercini çok sevdiğini ve yanından ayırmadığını söyledi.
Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldız, "Vatanımıza, milletimize en faydalı olacak kişi gelir inşallah. Türkiye güçlü bir ülke, inşallah bizi kimse bölemeyecek. Dış güçler emellerine asla ulaşamayacak." dedi.