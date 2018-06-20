-Kapının açılması

-Torbaların taşınması

-Torbaların araca yüklenmesi

-Torbalardan detay

-Uçağın askeri inişi ve askeri alana yanaşması

-Oy torbalarının küçük özel konteynerlere yüklenmesi

-İçinde torbaların olduğu konteynerlerin uçağa yerleştirilmesi

-Hannover Başkonsolosu Banu Malaman

-Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik

-Hamburg Başkonsolosu Yonca Sonel

-Uçağın Kopenhag’a hareketi ve uçağın kalkışı



( BERLİN ) - Oy çuvalları Türkiye yolunda- Gurbetçi oyları uçak kargolarla Türkiye'ye geliyor- Oy torbaları uçaklara yüklendi BERLİN



- Yurt dışında yaşayan Türklerin verdikleri oy torbaları Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanında uçaklara yüklendi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların Türkiye’ye nakil işlemi başladı.

Türkiye dışında yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte oylarını kullandı. Oy verme maratonunun sona ermesinin ardından kullanılan oylar saklandığı güvenlikli odalardan alınarak yine güvenlikli bir şekilde kargo uçaklarıyla birlikte Türkiye'ye götürülmek üzere yola çıktı. Frankfurt Başkonsolosluğu bölgesindeki Türk seçmenlerin oyları dört asma kilitli odadan alınarak Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu üyelerinin eşliğinde kamyonlara yüklenerek havaalanına nakledildi. Frankfurt Başkonsolosu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu Başkanı Burak Karartı, oy pusulaların havaalanına transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada 13 günlük oy verme maratonunda herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını söyledi.



Başkonsolos Burak Karartı, "13 günlük bir maratonun ardından Frankfurt Başkonsolosluğunda kurduğumuz sandıklarda oy verme işlemi dün akşam itibariyle sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu gün sabah itibariyle de kullanılan oyların veya kullanılmayarak artan oy pusulalarını diplomatik torbalara yerleştirerek mühürledik. Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu üyelerimizle birlikte ve diğer partili görevlilerin nezaretinde nakliye için gelen araca yükledik. Konvoy halinde Köln-Bonn Havaalanına götüreceğiz, orada Türkiye'den gelecek olan Yüksek Seçim Kurulu Görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin içinde bulunduğu heyete Türkiye'ye götürmek üzere teslim edeceğiz" ifadelerini kullanarak oy pusulalarının Türkiye'ye kadar olan sürecini özetledi. Torbalar uçaklara yüklendi Bu kapsamda 19 Haziran tarihinde sona eren yurt dışı oy verme işlemlerinden sonra 20 Temmuz sabahı ilk uçak Berlin Tegel Havalimanı’na erken saatlerde indi. Uçakta Türkiye’den gelen siyasetçiler, parti temsilcileri ve YSK temsilcileri yer aldı. Mühürlü oy torbalarını taşıyan araçlar sırayla uçağa yanaştı ve Kuzey Almanya’da Berlin, Hamburg ve Hannover Konsolosluklarında kullanılan oylar, temsilcilerin gözetiminde özel konteynerlere yerleştirildi. YSK logolu bantlarla bantlanan konteynerler askeri alana yanaşan THY ‘ye ait uçağa yüklendi. Nakil işleminden sonra THY uçağı Kopenhag’a doğru havalandı. Kopenhag’dan sonra Stokholm ve Londra’ya da uğrayarak buradaki oy torbalarını da alacak olan uçak 21 Haziran’da sabaha karşı Türkiye’ye doğru hareket edecek. Yaklaşık 154 bin oyun nakil işlemlerinde, uçakla birlikte Türkiye’den gelen Antalya Ak Parti Milletvekili Hüseyin Samani ve CHP Milletvekili Zeynel Emre ile Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Hamburg Başkonsolosu Yonca Sonel de hazır bulundu. Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, “13 günde vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisinin olduğu ve çok huzurlu, sakin geçirilen bir seçim dönemi oldu. Gerçekten çok büyük ilgi oldu, bunun için de memnunuz açıkçası sonuçları Türkiye’ye gönderiyoruz biraz önce yüklendiler gördünüz. Sonuçları hep birlikte 24 Haziran’dan sonra alacağız. Her başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki vatandaş sayısına ve seçmen sayısına göre farklı sayılarda yükleniyor” ifadelerini kullandı. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, “Sizlerin de şahit olduğunuz gibi uzun bir süreç oldu. 13 gün boyunca hep birlikte çalıştık. Güzel bir süreçti yorucuydu aynı zamanda ama aynı zamanda hallettik bunları da, bugün de Berlin’deki 19 oy torbamızı da gönderiyoruz” açıklamasını yaptı. Hamburg Başkonsolosu Yonca Sonel ise 13 günlük bir maratonun sona erdiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: “Fakat çok zevkli bir maratondu. Binlerce vatandaşımızı başkonsolosluğumuzda ağırladık ve onlar başkonsolosluğumuzda oy verdiler şuanda da işlemleri tamamlayıp oylarımızı Türkiye’ye göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz”

