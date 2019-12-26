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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ovacık'ta kar yağışı etkili oluyor -TUNCELİ

Ovacık'ta kar yağışı etkili oluyor -TUNCELİ

- Karla kaplı cadde ve sokaklar - Karla kaplı araçlar - Kar temizliği yapan vatandaş - Karlı yollarda yürüyen vatandaşlar - Sabri Aksoy'un konuşmasıOvacık'ta kar yağışı etkili oluyorTUNCELİ(AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.İlçede gece etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışıyla evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandı.Kar yağışının ardından vatandaşlar dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.Sürücüler ile yayalar ise cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında aksama yaşanmaması için temizleme çalışması yaptı.

Köy Yolları Kar Yağışı Irak 

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