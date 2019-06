Ova Çiftliği'nde fayton ve at biniciliğine yoğun ilgi

-Çiftlikten görüntü

- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Sultan Sazlığı, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisindeki Sultan Sazlığının güney girişinde bulunan Ova Çiftliği'nde at ve fayton turları ise yoğun ilgi görüyor .Ova Çiftliğine gelen ziyaretçiler, at biniciliği, fayton turları, kayık turları, suyun üzerine yapılan ahşap yürüyüş yolu üzerinde gezinti, kuş müzesini gezerek eğlenceli vakit geçiriyor. Çiftliğe gelen ziyaretçiler, sultan apart otelleri ile de konaklama imkanı buluyor. At ve fayton biniciliği yapan vatandaşlar; aktivitelerin çok keyifli olduğunu, Ova Çiftliğine gelerek eğlenceli vakit geçirdiklerini ve herkesin gelmesini tavsiye ettiklerini belirtti.