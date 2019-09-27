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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Otoyolda Otomobil Çarpan Köpeği Polis Kurtardı

- Otoyolda Otomobil Çarpan Köpeği Polis Kurtardı

aracın çarpması

Polis Aracı Hastane Köpek Polis Memuru Kamera 

-hastaneye götürülmesi
-detay

( FLORIDA ) - Otoyolda otomobil çarpan köpeği polis kurtardı FLORIDA

- ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü. ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü. Seyir halindeki polis aracının kamerasına yansıyan görüntülerde aracın köpeğe çarpması sonucu köpek yan şeride savruluyor. O esnada oradan geçen polis memuru aracını durdurarak yaralanan köpeği dikkatli bir şekilde battaniyeye sarıp, ekip otosuna koyarak hastaneye götürüyor. Küçük kesik ve morluklarla hayatta kalan köpeğe ise “Şanslı” ismi verildi.
Hayvan barınağına götürülen 'Şanslı' onu sahipleneceği ailesini bekliyor.
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