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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otoyolda elektrik direğine böyle yıldırım düştü

Otoyolda elektrik direğine böyle yıldırım düştü

yıldırım düşme anı

Elektrik Direği Yıldırım Düştü Kamera Şiddetli Yağış 

-detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sürücüler korku dolu anlar yaşadı İSTANBUL

- İstanbul'da dün etkili olan şiddetli yağış sırasında otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken ardarda düşen yıldırımlar da vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yağışın en şiddetli olduğu dakikalarda Sefaköy mevkiinde otoyolda bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Elektrik direğinden bir anda otoyola saçılan kıvılcımlar sürücülerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yıldırım düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. (ÖY-
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