Otostopla 120 günde 40 il gezdi

- İbrahim Karagöz isimli Mersinli üniversite öğrencisi genç 120 günde otostopla 40 il gezdi. 120 gün önce otostop ile Türkiye’yi gezmek isteyen İbrahim Karagöz isimli 22 yaşındaki genç, 120 günde 40 il gezdi. Gittiği illerde çadır kurarak konaklayan genç, yöre insanı ile tanışarak kültürleri hakkında bilgi toplamayı da ihmal etmiyor. Yola çıkarken parayı sorun ettiğini, ilk yola çıktığında ise cebinde sadece 180 lirası olduğunu dile getiren Karagöz, gittiği illerde stant açıyor ve kendi elleriyle yaptığı bileklikleri satarak gittiği ilde harcaması için para kazanıyor. Hiçbir alakası olmadığı anda bir anda otostopla gezme kararı alan Karagöz “En çok parayı sorun ediyordum. Şimdi bileklik satarak gittiğim ilde gezme fırsatı yakalıyorum. Cebimde sadece 180 lira varken yola çıktım, 5 liram kaldığında bileklik satmaya karar verdim. İlk yola çıktığımda kamp, otostop, bunlarla hiç alakam yoktu. Her şeyi yol öğretti bana. İlk Mersin’den yola çıktığımda bir yazar çıktı karşıma ve başından geçenleri anlattı. Yolda başıma gelecekleri, karşılaşabileceğim sorunları, güzel şeyleri, hepsini bana anlattı. Şimdi tek tek hepsini yaşıyorum şuanda” ifadelerini kullandı. 4 aydır yollarda olduğunu ifade eden Karagöz “Gidebildiğim kadar yol gideceğim ve dünya turuna çıkmayı planlıyorum. Şuan tam 120’inci günüm ve 4 aydır yoldayım. Şimdiye kadar 40 ili gezdim. Ben gidip gezmediğim illeri saymıyorum, yoksa hemen her ilin üzerinden geçtim. Rize’de çay, Giresun’da fındık, Datça’da badem, İzmir’de zeytin, bunların tadına bakmak gerekir. Otostopla yürüyerek hiç fark etmez, dünyanın her tarafını gezmek istiyorum” dedi.

