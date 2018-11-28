Otostopa dikkat çekmek için araçlarını satıp Türkiye turuna çıktılar

-- Röportajlar

-- Otostop yolculuğu

-- Gittikleri yerlerdeki hikayelerinden videolar



( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iki genç, hayatlarına değişiklik katıp otostopa dikkat çekmek için araçlarını satıp otostop yöntemiyle Türkiye turuna çıktılar. Sosyal medyada kendilerine ‘Sırt Çantalı Gezenler ‘ adını koyan Yağız Kaşıkçıoğlu (22) ile Tahsin Savaş (29), 29 Ekim 2018 tarihinde Bodrum’dan yola çıkarak otostopla Erzurum’a ulaştılar. Otostop yöntemiyle Türkiye’nin batısından doğusuna ulaştıklarını kaydeden gençler, “Otostopa dikkat çekmek istiyoruz. Otostopu sevdirmeye çalışıyoruz. Yollarda değişik insanlarla tanışıp pozitif enerji alıyoruz. Şuana kadar olumsuz hiçbir hadiseyle karşılaşmadık” dediler. Otostop yöntemiyle değişik illeri gezip bol bol fotoğraflar çektiklerini ifade eden Kaşıkçıoğlu ve Savaş, otostop yolculuklarının hikayelerini ‘Sırt Çantalı Gezenler ‘ İnstagram hesaplarında yayınladıklarını kaydetti.



