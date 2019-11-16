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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Operasyondan detaylar - Şüphelilerin otomobilleri sökerken yakalanmaları - Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasıOtomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da çaldıkları otomobilleri parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde son zamanlarda 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirledi.Çalışma kapsamında, Yakuplu Mahallesi'nde 2 depoya eş zamanlı operasyon polis ekipleri, Ahmet K, Erol Ö, Abdülkadir K, Mustafa Y. ve Mehmet Ali B. otomobilleri parçalarken suçüstü yakalandı.Zanlıların benzer suçlardan 33 suç kaydının ve 10 aranmasının olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet K, Erol Ö. ve Abdülkadir K. tutuklanırken, Mustafa Y. ve Mehmet Ali B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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