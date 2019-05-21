Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobille polislere çarpan şüpheli yakalandı - TEKİRDAĞ

Otomobille polislere çarpan şüpheli yakalandı - TEKİRDAĞ



: - Durdurulan otomobilden detaylar - Olay yerinden görüntüler - Aracın çekilmesi - Çorlu'da, hakkında yakalama kararı bulunan arkadaşını gözaltına alan polis memurlarını aracıyla çarparak yaralayan şüpheli, kovalamacada vurularak yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da görevli 2 polis memuruna aracıyla çarpan şüpheli, kovalamaca sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.
Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan O.Ç. isimli şüpheliyi Hıdırağa Mahallesi'nde yakaladı. Bu sırada 34 GY 1721 plakalı otomobili kullanan şüphelinin arkadaşı E.H, gözaltı işlemini yapan polis memurlarına aracıyla çarptı.Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Bir evin duvarına çarparak duran otomobilden indirilen şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.E.H'nin çarptığı sivil polisler H.Y. ve Ş.K'nin kol, bacak ve kalçalarında kırıklar oluştu. Polis memurları olay yerine çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye götürüldü.Olay sonrası mahalleye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi ile çevik kuvvet güçleri gönderildi.

Gözaltı İşlemi Polis Memuru Çevik Kuvvet Yakalama Kararı Sivil Polis 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı