Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı - KARAMAN Video

Otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı - KARAMAN Video

- Polis aracıyla otomobilin çarpışması - Yaralı polisin ambulansa taşınması - Kazada hasar gören polis aracı ve otomobil - Ambulansın ayrılması Karaman 'da otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında devriye gezen Harun Günay (30) idaresindeki 70 A 5432 plakalı polis aracı ile Hüseyin Şahin yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat Koşar (29) ve Sercan Yıldız (33) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, otomobil sürücüsü Hüseyin Şahin'in ise 130 promil alkollü olduğu belirtildi.

Polis Aracı Alkollü Sürücü Polis Memur 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı