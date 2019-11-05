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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

( MUŞ ) MUŞ

Hastane 


– Muş’un Bulanık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, ilçe girişindeki kavşakta Enes Ekmekçi (27) yönetimindeki 31 ABT 831 plakalı otomobil ile Sidar T. (19) idaresindeki 49 D 7571 minibüs çarpıştı. Kazada Enes Ekmekçi (27) hayatını kaybederken, Sidar T. (19) ise yaralandı. Enes Ekmekçi'nin cansız bedeni Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Sidar T. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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