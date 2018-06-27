Otomobilinde saldırıya uğrayan kişi öldü - ŞANLIURFA
- Olay yerinden genel ve detay görüntü - Saldırıda hedef olan otomobilin görüntüsü - Güvenlik güçlerinden detay görüntü Otomobilinde saldırıya uğrayan kişi öldü - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Reşit Çetin (38) 27 PN 373 plakalı otomobiliyle Birecik - Hafleti karayolunun 12. kilometresinde tek başına ve seyir halindeyken, henüz kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Olay yerinde hayatını kaybeden Çetin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Traktör tamircisi olan Çetin'in işine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.Güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.