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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin üzerine tır devrildi: 5 yaralı - ANTALYA

Otomobilin üzerine tır devrildi: 5 yaralı - ANTALYA

- Otomobilin üzerine tır devrildi - 5 yaralı - Kaza yerinden görüntüler Antalya 'da otomobilin üzerine tır devrildi: 5 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde hareket halindeki otomobilin üzerine tırın devrilmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.Mustafa Demir idaresindeki 38 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, Gebiz Kavşağı'nda lastiğinin patlaması sonucu refüje çarparak yan yattı.Bu sırada aynı yönde giden İsmail Uğur Bin'in kullandığı 07 ST 568 otomobilin üzerine devrilen tır, aracı altına alarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.Kazada sürücü Bin, otomobildeki Duralı ve Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastanelere kaldırılan 5 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Tır şoförü Demir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D - 400 kara yolunun Antalya yönü, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Polis Hastane Polis Merkezi Bild Geri Dönüşüm 

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