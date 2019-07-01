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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin lastiğini kesip 22 bin avro çaldılar - ADANA

Otomobilin lastiğini kesip 22 bin avro çaldılar - ADANA

- Zanlıların yakalandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri - Ele geçirilen paradan detay - Lastiği kesilen araçtan görüntülerOtomobilin lastiğini kesip 22 bin avro çaldılar - Adana 'da üç kişi, bankadan para çeken bir kişinin aracının lastiğini kesip onu oyalayarak araçta bulunan 22 bin avronun olduğu çantayı alıp kaçtı - Olayın ardından şüphelilerden 2'si 12 bin avro ile yakalandıADANA (AA) - Adana 'da bankadan para çeken bir kişinin aracının lastiğini kesip onu oyalayarak içindeki 22 bin avronun olduğu çantayı alıp kaçan 3 kişiden 2'si paranın bir bölümüyle yakalandı.Alınan bilgiye göre, iş adamı G.E, merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir banka şubesinden hesabında bulunan 22 bin avroyu çekti.G.E, otomobiline binip ayrıldıktan kısa süre sonra yanına bir kişi yaklaşıp aracının sağ arka lastiğinin patladığını söyledi.

Aracını Ulucami Mahallesi'ndeki ara sokağa park eden G.E, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada kendisini uyaran kişinin de olduğu iki şüpheli tarafından oyalandı.Şüpheliler, daha sonra aracın ön koltuğunda içinde 22 bin avronun olduğu çantayı alıp yaya olarak kaçtı.Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki şüpheliyi 12 bin avro ile yakaladı.Polis, 10 bin avro ile kaçtığı belirlenen diğer şüpheliyi arıyor.

Avro Polis Akalan Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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