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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - ANTALYA

Otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - ANTALYA

- Otomobilin köprünün beton bloğuna çarpması - Cenazenin taşınması - Cenaze namazının kılınması - Kazada yakınlarını kaybeden Musa Elmas'ın üzüntüsü - Cenazenin omuzlarda taşınması - Cenazenin defnedilmesi - Yakınlarının Musa Elmas'a taziyede bulunmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde otomobilin köprünün beton blokuna çarpması sonucu aynı aileden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.Telat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobilin, D - 400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarpması sonucu yaralanan eşi Emine Elmas (62) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Elmas'ın cenazesi, Manavgat Hatipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Babasını, eşini, oğlunu ve annesini kaybeden Musa Elmas'ın, güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Kazada yaralanan Büşra Elmas'ın ise Manavgat'taki özel hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Telat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D - 400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarpmış, kazada sürücü, eşi Emine, gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralanmıştı. Yaralılardan sürücü Telat ile gelini Aysel ve torunu Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetmiş, cenazeler Manavgat Hatipler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kalder Hastane Cenaze Üst Geçit 

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