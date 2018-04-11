Otomobilin her yerine boru yükleyerek trafikte böyle yol aldı

-otomobilin bagajında ve tepesindeki borular



( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da tepesinde ve bagajında onlarca boruyu taşıyan otomobil görenleri şaşırttı. Şanlıurfa’da bir kamyonetle ancak taşınabilecek onlarca plastik boruyu tepesinde ve bagajında taşıyan otomobil, görenleri şaşırttı. Şanlıurfa merkezden Akçakale istikametine giden otomobilin hem bagajında hem de üstünde onlarca plastik boru taşıdığı görüldü.

Yaklaşık 5 metrelik borularla trafikte ilerleyen sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Bagajı tıka basa borularla dolduran sürücü, bununla da yetinmeyerek otomobilin üst kaportasını da bagaj gibi kullandı. Kaportanın üstündeki boruların bir kısmı otomobilin ön camına kadar ulaşırken diğer kısmı ise arkasından yaklaşık 2 metre taştı. Bu tehlikeli yolculuğu gören başka bir sürücü ise cep telefonuyla kaydetti.

(Şİ)

