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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi - MERSİN

Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi - MERSİN

- Köpeğin kedileri emzirmesi Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi - Mersin 'de anneleri otomobilin altında kalarak ölen 5 kedi yavrusuna, sokak köpeği annelik yaptıMERSİN (AA) - Mersin 'de anneleri otomobilin altında kalarak ölen 5 kedi yavrusu, bir sokak köpeği tarafından sahiplenildi.Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bir otomobilin altında kalarak ölen kedinin daha gözleri açılmayan yavrularını sokak köpeği emzirdi.Vatandaşların ilgisini çeken köpek, mahallede yaşayan İbrahim İmre tarafından yavruları emzirirken cep telefonuyla görüntülendi.İmre, kedi yavrularının sokakta zarar görmemesi için köpekle birlikte komşusunun evine götürdüklerini belirtti.
Sütünün kesilmesinin ardından köpeği sokağa bıraktıklarını bildiren İmre, belediye ekiplerine bilgi verdikleri kedilerin barınağa götürüleceğini aktardı.

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