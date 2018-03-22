Otomobilin çarptığı yaya öldü - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Yerde yatan ceset - Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler Bursa 'da otomobilin çarptığı yaya öldüBURSA (AA) - Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.M.A'nın kullandığı 16 LKF 42 plakalı otomobil, yakın çevre yolu Vakıf Kavşağı'nda yolun karşına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kadına çarptı.Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis, yaşamını yitiren kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.