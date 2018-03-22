Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü - BURSA

Otomobilin çarptığı yaya öldü - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Yerde yatan ceset - Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler Bursa 'da otomobilin çarptığı yaya öldüBURSA (AA) - Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.M.A'nın kullandığı 16 LKF 42 plakalı otomobil, yakın çevre yolu Vakıf Kavşağı'nda yolun karşına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen kadına çarptı.Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis, yaşamını yitiren kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Acil Servis 112 Acil Servis 

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı