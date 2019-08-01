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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - GAZİANTEP

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - GAZİANTEP

- Adli Tıp Kurumu dış görüntüsü - Cenaze aracının gelmesi - Cenazenin araca konulması - Hayatını kaybeden kişinin fotoğrafı Gaziantep 'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yolun karşıya geçmeye çalışan Özgür Yıldırım (42), plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.112 Acil Servis ekibince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hastane Cenaze 

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