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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

kazada ölen özgür yıldırım'ın fotosu, adli tıptan görüntüler, detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Adli Tıp Cenaze Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep'te karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçen 42 yaşındaki Özgür Yıldırım'a dün sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Özgür Yıldırım, gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli tıp Kurumu'na götürüldü. Özgür Yıldırım'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.
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