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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

yaşlı kadından detay

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Polis Balık Pazarı Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden detay
-ambulansa kaldırılış

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, otobüs duraklarında bulunan eski balık pazarı mevkiinde meydana geldi. Otobüs duraklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Çetinkaya’ya (71), Ankara Caddesi’nden Demir çelik kavşağı istikametine giden Osman Y. yönetimindeki 78 BC 157 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından yoldan geçen bir kadın vatandaş, yerde yatan yaşlı kadının başından ambulans gelene kadar bir an olsun başından ayrılmadı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verildi.
Yaralı yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadına çarpan sürücü, olayın şokunu atlatamazken, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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