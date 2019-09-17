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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı küçük kız taburcu oldu

Otomobilin çarptığı küçük kız taburcu oldu

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Küçük Kız Kamera Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Irak 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kız çocuğu taburcu oldu. Kaza Alanyurt yolunda meydana geldi. Ali K. idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil, annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Z.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız çocuğu yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, bir gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
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