Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kediye çocuk sahip çıktı - MUŞ

Otomobilin çarptığı kediye çocuk sahip çıktı - MUŞ

- Yavru kediye sahip çıkan çocuk Abdulsamet Muyan'ın babasının kediyi kucağında taşıması - Kediye yiyecek verilmesi - Kedinin yürürken zorlanması - Kedinin veterinere götürülmesi - Kedinin muayene edilmesi - Veterinerin konuşmasıMUŞ (AA) - Muş 'un Sungu Beldesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru kediye, sokakta oynayan 9 yaşındaki Abdulsamet Muyan sahip çıktı.Beldeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye otomobil çarptı.Oyun oynadığı sırada yolda hareketsiz yatan kediyi fark eden Muyan, evine götürdüğü yavru kediyi annesiyle besleyerek kendine gelmesini sağladı.Muyan'ın babası Seyfettin Muyan da yürümekte güçlük çeken kedinin tedavi edilmesi için durumu belediyeye bildirdi.Ekipler tarafından aileden teslim alınan yavru kedi, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.Burada gerekli kontrolleri yapılan kedinin, Tatvan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.Oğlunun yavru kedinin yaralanmasına çok üzüldüğünü ifade eden Baba Seyfettin Muyan, "Oğlum mahallede oynarken yolda yaralı halde gördüğü kediyi eve getirdi. Ayağında kırık vardı, canı çok yanıyordu. Vatandaş olarak bu duruma çok üzüldük ve belediyeye haber verdik. Yavru kediyi belediyeden gelen ekibe teslim ettik." dedi.
Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Semih Türkcan da kendilerine, otomobilin çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı bilgisinin geldiğini belirterek, kedinin sağ ön ayağının hareketsiz olduğunu söyledi.

Kediye merkezde ilk müdahaleyi yaptıklarını anlatan Türkcan, "Kesin teşhisin konulabilmesi için kedinin röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Burada röntgen cihazımız olmadığı için Tatvan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine göndereceğiz. Ondan sonra gerekli tedavileri yapılacak." diye konuştu.

İlk Müdahale Röntgen Bild Yavru Kedi Trol 

İlgili Foto Galeriler
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı