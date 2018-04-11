Otomobilin çarptığı kadın öldü - MUĞLA

- Olay yerinden görüntü - Otomobilden görüntü - Polis ekiplerinin çalışması - Ölen kadının yakınlarından görüntü - Kaza anına tanıklık eden kadının konuşmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.Hasan Basri G. (21) idaresindeki 48 F 8693 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya karayolu Fevzi Çakmak Caddesi'nde kaldırımda bekleyen Ümmü Uçar'a (43) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan sürücü Hasan Basri G. ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Basri G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Uçar'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.