Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı

-Otomobil ile bisiklet sürücünün çarpışmasından detay

Kamera Bisiklet 

--Tır ile otomobilin çarpışmasından detay

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Erzincan da mart ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Halitpaşa Caddesi üzerinde seyir eden bir otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan bir bisikletli ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle bisikletli yaya havada takla atmasının ardından yere düşüyor. Diğer bir kaza ise Erzincan-Erzurum karayolunda seyir eden bir tırın kavşağa girmekte olan başka bir otomobil ile çarpışması görüntülere yansıyor. Kaydedilen 2 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.
(AA-AT)
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı