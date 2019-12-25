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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - ÇORUM

Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - ÇORUM

- Otomobilin iki kişiye çarpmasının güvenlik kamerası görüntüsü - Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi Çorum 'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdıÇORUM (AA) - Çorum 'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez (53) ve Fahri Kabaca'ya (67), sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan Gülmez ve Kabaca, ağır yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların ve sağlık görevlilerinin yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülmez ve Kabaca'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.Bu arada kaza anı, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Acil Servis Hastane Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Yaya Geçidi 

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