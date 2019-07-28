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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Otomobilin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

Ahmet Enes DURAN sürücünün açık ismi

Acil Servis Tahkikat 112 Acil Servis Motosiklet Sürücüsü 

-olay yeri detayları
-Jandarma
-112 acil servis
-ÖLEN ŞAHSIN FOTOSU

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, arkasından gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik yönüne giden 34 PA 5505 plakalı otomobil sürücüsü A.E.D., Boyalıca İbçeler mevkisinde önünde seyir halinde bulunan motosikleti görmedi. Arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu 4 çocuk sahibi Şaban Muslu (47) yerde sürüklendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Muslu'nun öldüğünü belirledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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