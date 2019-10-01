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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobile gizlenmiş eroini 'Oscar' buldu - ADANA

Otomobile gizlenmiş eroini 'Oscar' buldu - ADANA

Otomobile gizlenmiş eroini "Oscar" buldu - ADANA - Köpeğin otomobilde arama yapması - Köpeğin tepki vermesi - Polislerin uyuşturucuyu bulması - Yakalanan zanlının görüntüsüOtomobile gizlenmiş eroini "Oscar" buldu - Adana 'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kapı eşiklerine gizlenmiş 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın verdiği tepki üzerine yapılan aramada 20 kilo 500 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.Polis, narkotik dedektör köpeği "Oscar"la otomobili kontrol etti.Köpeğin aracın kapı eşiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 40 pakette 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.Bunun üzerine aracın sürücüsü Erdal E. (29) gözaltına alındı.Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Polis Uyuşturucu İncirlik Akalan Narkotik 

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