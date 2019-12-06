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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobile çarpan tır TEM Otoyolu’nu kapattı: 2 yaralı

Otomobile çarpan tır TEM Otoyolu’nu kapattı: 2 yaralı

- KAZA YAPAN TIR VE OTOMOBİL

Acil Servis İlk Müdahale Polis Jandarma Polis Ekipleri 

-- YOLA SAVRULAN TOMRUKLAR
-- YOLUN KAPATILMASI
-- UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
-- TIRIN GERİ GERİ GİTMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Kaza yapan tırdaki tomruklar otoyola savruldu BOLU

- Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken önündeki otomobile çarptıkran sonra kayarak ters yöne dönen tırdan dökülen tomruklar otoyolu trafiğe kapattı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Esalettin Fidanboy idaresindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü tır, önünde ilerleyen Ali Kuyumcu yönetimindeki 06 ED 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ayhan Akkan, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Ters yöne dönen tırdaki tomruklar yola savruldu Dorsesinde tomruk yüklü olan tır, kazanın ardından kayarak ters yöne döndü. Tırın dönmesiyle birlikte yola savrulan tomruklar otoyolun 3 şeridinin kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 1 saat boyunda tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç geçişine kapatıldı Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, ters dönen tırın ve yola savrulan tomrukların kaldırılması için TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Kaza yapan tırın yeniden Ankara istikametine dönüş yapmasının ve tomrukların kepçe yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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