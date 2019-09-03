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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı - ADANA

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı - ADANA

- Hamile kadının seyir halindeki otomobilden atlaması - Sağlık görevlilerinin kadını ambulansa taşıması - Polisin hamile kadının eşi Ali G. ile diyaloğu - Ali G.'nin konuşması - Polisin Ali G.'yi gözaltına almasıOtomobilden atlayan hamile kadın yaralandı - Adana 'da seyir halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadının sürücü eşi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı.Şanlıurfa'da kiraladıkları 34 LP 5151 plakalı otomobille Mersin'e tatile giden Ali ve Özlem G. çifti, dönüş yolunda tartışma yaşadı.Özlem G, Adana 'da, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobilden atladı.Bu sırada otomobilin arkasında ilerleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.Özlem G, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde bir süre gözyaşı döken Ali G, gazetecilere yaptığı açılamada, "Herkes eşiyle tartışıyor. Polis abiler çok büyüttü olayı. Eşim kapıyı açtı, aşağı atladı. Saatte 20 kilometre hızla gidiyorduk, ben de yavaşladım. Çok şükür arabanın altında kalıp ölmedi. Karnında çocuk var, ona bile acımadı. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Bir de severek evlendik." diye konuştu.
Gözaltına alınan Ali G, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

İlk Müdahale Bild Gözyaşı Yaralı Kadın Hamile Kadın 

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