Otomobilden 8 kaçak göçmen çıktı

-GÖÇMENLERİN YAKALANDIĞI OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜSÜ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde yabancı uyruklu 8 kaçak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan gelen göçmen kaçakçılığı bilgisi üzerine ilçe girişinde önlem alan Malkara karakol ve asayiş ekipleri, 34 BPC 509 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yakalanan sürücü C.G., 3 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmen gözaltına alındı. 8 kaçak, emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kampına gönderilirken, sürücü C.G. ise adliyeye sevk edildi.

