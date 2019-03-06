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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilden 40 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - ADANA

Otomobilden 40 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - ADANA

- Patlayan lastik nedeniyle duran otomobilden para çalınması - Ekiplerin araçta inceleme yapması - Otomobilinden parası çalınan emlakçının ve çevredekilerin bekleyişiOtomobilden 40 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da lastiğine keserek sürücüsünü oyaladığı otomobilden 40 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.Emlakçı Recep İnce, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki bir banka şubesinden 40 bin lira çektikten sonra yol kenarına park ettiği aracına bindi.Güçlükle ilerleyen otomobilini durduran İnce, lastiklerden birinin patlamış olduğunu fark etti.İnce, lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada bir kişi aracın ön koltuğundaki parayı alıp kaçtı.İhbar üzerine bölgeye gelen polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasından emniyette suç kaydı bulunan Asım A'nın aracın lastiğini keserek olayı gerçekleştirdiğini belirledi.Şüpheli Asım A, Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Banka Şubesi 

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