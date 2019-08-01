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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobildeki uyuşturucuyu 'Keita' buldu - SAMSUN

Otomobildeki uyuşturucuyu 'Keita' buldu - SAMSUN

Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" buldu - SAMSUN

: - Keita'nın otomobilİ aramasından detaylarOtomobildeki uyuşturucuyu "Keita" buldu - Samsun 'da bir araçta, dedektör köpek "Keita" ile yapılan aramada, 4 bin 600 uyuşturucu hap ile 100 gram kokain ele geçirildiSAMSUN (AA) - Samsun 'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 600 uyuşturucu hap ile 100 gram kokain ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun 'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Havza ilçesinin girişinde, daha önceden tespit edilen aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Keita"nın desteğiyle araçta detaylı arama yaptı. Keita'nın, aracın torpido ve bagaj kısmında aldığı kokuyu değerlendiren ekipler, 4 bin 600 uyuşturucu hap ile 100 gram kokain ele geçirdi.Ekipler, sürücü H.A. ile uyuşturucuyla bağlantısı olduğu belirlenen F.P'yi gözaltına aldı.

Kokain Uyuşturucu Köpek Narkotik Dedektör Köpek 

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