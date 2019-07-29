Otomobilde bir anda alevler parladı, baba ile oğlu ölümden döndü

-Aracın motoru

-yaralı adam

-ambulansta müdahale

-ambulansta yatan çocuk

-detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Sürücü benzin pompasını değiştirdiği sırada otomobilde alevler parladı İSTANBUL



- Tuzla’da bir sürücü, otomobilin benzin pompasını değiştirdiği sırada aracın içerisinde bir anda alevler parladı. Adeta facianın eşiğinden dönülen olayda sürücü ile çocuğu yaralanırken, yeğeni olayı yara almadan atlattı. Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde, küçük yaştaki oğlu ve yeğeni ile birlikte aracıyla seyir halinde olan sürücü, aracın arıza yapmasıyla yol kenarında durdu. Aracın benzin pompasında arıza olduğunu fark eden sürücü benzin pompasını değiştirirken iki çocuk da aracın dışında beklemeye başladı.

O sırada aracın içerisinde bir anda alevler parladı. Alevlerin parlamasıyla sürücü ile aracın camından bakan çocuğunda küçük çaplı yanmalar meydana geldi. Araç dışında bekleyen yeğeni ise olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin parladığı araca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yaralanan baba ile oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

