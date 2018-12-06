Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil zabıta aracına çarptı: 2 yaralı - HATAY

Otomobil zabıta aracına çarptı: 2 yaralı - HATAY

- Ekiplerin çarpışan otomobil ve zabıta aracı çevresinde inceleme yapması - Ekiplerin araçları çekiciye alması - Acil servis önüOtomobil zabıta aracına çarptı: 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin zabıta aracına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sinan Polat idaresindeki 31 PBK 54 plakalı otomobil, Tayfur Sökmen Bulvarı civarında kontrolden çıkarak Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekibinin aracına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Polat ile araçta bulunan Tuncay Şeker yaralandı.Kaza sonrası Polat ile Şeker, zabıta aracının şoförü Ali Kırat'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan arbedeye biber gazıyla müdahale etti.Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, polisler eşliğinde ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölge bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Biber Gazı İlk Müdahale Zabıta Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı