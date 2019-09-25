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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı

Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı

Kazazedeye yardım anı

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet 

-Kazazedenin ambulansa alınışı
-Kaza alanından görüntüler
-Güvenlik kamerası kaza anı görüntüleri

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Ulu Cami Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Hasan Hüseyin K.’nin idaresindeki 44 LP 163 plakalı otomobil, bisikleti ile caddenin ters yönünde ilerleyen Mustafa D.’ye (42) çarptı. Bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı. Yaralı bisikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, otomobilin bisiklete çarpma anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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