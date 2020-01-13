- Otomobil yayalara çarptı, mahalleli yolu kapattı

- Yaralı Ali Yanmaz’a sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Ali Yanmaz’ın ambulansa alınması

- Yaralı Mustafa Demir’e sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Mustafa Demir’in ambulansa alınması

- Yayalara çarpan otomobilden genel ve detay görüntüler

- Kazaya tepki gösteren vatandaşların polisle tartışması

- Kaza yerine gelen yaralı yakınlarının ağlamaları

- Mahalle sakinlerinin yolu trafiğe kapatması

- Polisin yolu açmak için vatandaşları ikna etmeye çalışması

- Vatandaşların yolu trafiğe açması



( ZONGULDAK )- Kazalara isyan eden vatandaşlar karayolunu trafiğe kapattı ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken kaza sonrası toplanan mahalleli karayolunu trafiğe kapattı. Kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülüç istikametine seyir eden Mertcan G. idaresindeki 67 TN 051 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ali Yanmaz ile 56 yaşındaki Mustafa Demir’e çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri durumu ağır olan Ali Yanmaz’a ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı Mustafa Demir’de gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza sonrası öfkelenen mahalle sakinleri ise önce polisle tartıştı ardından da karayolunu trafiğe kapattı. Aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını ve hiçbir önlem alınmadığını dile getiren mahalle sakinleri olay yerine vali, kaymakam ve belediye başkanının gelmesini istedi. Polis ekipleri aynı yerde ikinci bir kazanın yaşanmaması için vatandaşları ikna etmeye çalışırken öfkeli mahalle sakinleriyle aralarında zaman zaman arbede yaşandı. Elmatepe Mahallesi sakinleri yetkililerin 14 Ocak 2020 Salı gün- saat 14.00’te kazanın yaşandığı Elmatepe Mahallesi’ne gelecekleri bilgisini alan mahalle sakinleri yaklaşık 15 dakika sonra karayolunu tekrar trafiğe açtı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-OA-



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